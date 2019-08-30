30 Ağustos Zafer Bayramı mesajlarla ve çeşitli etkinliklerle anılıyor. Sanat ve siyaset dünyasından pek çok ismin yanı sıra Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ile TFF, TBF ve TVF, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. İşte, 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel resimli mesajlar
30 Ağustos Zafer Bayramı, resimli ve yazılı sözler ile gündemde yer alıyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün komutanlığında gerçekleştirilen Büyük Taarruz zaferinin 97. yılı, bu yıl da coşkuyla kutlanıyor. Gazi Mustafa Kemal'in 'Zafer 'zafer benimdir' diyebilenindir' sözleriyle betimlediği bu süreç, Türk milleti için çok önemli bir yer arz ediyor. İşte, bu kapsamda paylaşabileceğiniz resimli ve yazılı 30 Ağustos mesaj seçenekleri
RESİMLİ 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI MESAJLARI
30 Ağustos kutlama mesajları, resimli seçenekleri ile ön planda yer alıyor. Zafer Bayramı kapsamında resimli olarak mesaj göndermek isteyen birçok kişi, internet üzerinden seçenekleri araştırmaya başladı. İşte, bu önemli günde yakınlarınıza gönderebileceğiniz birbirinden güzel 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları en güzel seçenekleri ile gönderileri süslüyor. Bol seçenekli 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı için haberimizin diğer sayfalarını görüntüleyebilirsiniz.
YAZILI ZAFER BAYRAMI MESAJLARI
Yazılı Zafer Bayramı sözlerinde bol seçenekleri haberimizin diğer sayfalarında da görüntüleyebilirsiniz;
*Türkiye Cumhuriyeti devleti, Milletiyle bölünmez bir bütündür, Türk milleti, milli birlik ve beraberlik şuuru içinde, sonsuza kadar ilelebet hür ve bağımsız yaşayacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutluyor, bu şanlı zaferi bize yaşatan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi şükran, minnet ve rahmetle anıyorum.
*30 Ağustos 1922'de eşsiz bir zaferle sonuçlanan Başkomutanlık Meydan Savaşı ile vatan topraklarımız kurtarılmış, Türk milleti hürriyet ve bağımsızlık içinde yaşama onuruna kavuşmuştur. Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin Başkumandanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile vatan uğruna canlarını feda eden şehitlerimizi rahmet ve minnetle, gazilerimizi derin saygıyla anarken, tüm hemşehrilerimizin Zafer Bayramını kutluyorum.
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