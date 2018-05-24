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    Resimde ilk hangisini görüyorsunuz? Bu test karakterinize dair çok şey söylüyor

    Objelere verdiğimiz anlık tepkiler aslında bilinçaltımızla ilgili çok şey anlatır. Sosyal medya kullanıcılarının büyük ilgisini çeken testle, işte size kişiliğinizle ilgili bazen kendinizden bile sakladığınız gerçeklerle yüzleşmek için fırsat. Bu resimlere baktığınızda ilk ne görüyorsunuz?

    Hürriyet Haber
    24.05.2018 - 07:45 | Son Güncelleme:
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    Resimde ilk hangisini görüyorsunuz Bu test karakterinize dair çok şey söylüyorNext

    Bu resimde ilk genç kadını fark ediyorsanız; iyimser ve az da olsa düşüncesiz birisiniz. Kendinizi mutlu bir insan olarak görüyorsunuz.

    Etiketler: karakter , Test , Analizler
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