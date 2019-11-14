Renk körlüğü ne demek, neden olur? Renk körlüğü testi nasıl yapılır?

Zonguldak mutfağına baktığımız zaman bulunduğu konumun ve sahip olduğu sosyo-ekonomik yapının yemek kültürünü etkilediğini görürüz. Örneğin nüfusun çoğunluğu maden ocaklarında çalıştığı için daha çok elinin altında bulunan malzemelerden kolayca hazırlanabilecek yemekleri yöresel mutfağına katmıştır. Ayrıca, engebeli yapısına rağmen ürün çeşitliliğin fazladır Zonguldak'ın. Bu yüzden sebze ağırlıklı yemekler görürüz. İşte tadı damağınızda kalacak, sofralarınıza renk katacak Zonguldak mutfağının enfes yöresel lezzetlerini sizin için derledik...
Türkiye'deki geri gönderme merkezinde işlemleri tamamlanan Alman vatandaşı 6 Yabancı Terörist Savaşçı (YTS) uçakla Berlin'e gönderildi.