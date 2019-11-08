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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Magazin
08 Kasım 2019 - 14:23,

Rengarenk gala

Sezonun en iddialı filmlerinden Frozen 2'nin galası Los Angeles'ta yapıldı. Dobly Tiyatrosu'ndaki gala kelimenin tam anlamıyla ünlüler geçidine döndü. İşte kırmızı halıdan yansıyan rengarenk görüntülerden seçmeler.

BACKGRID USA

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Bu arada film hakkında da birkaç bilgi. Yönetmen koltuğunda Chris Buc ve Jennifer Lee oturuyor. Filmin kahramanlarına sesleriyle hayat verenler arasında Kristen Bell Jason Ritter, Evan Rachel Wood, Alfred Molina gibi ünlüler var.

BACKGRID USA

2

Selena Gomez

BACKGRID USA

3



BACKGRID USA

4

Rivers Cuomo

BACKGRID USA

5

Teddi Mellencamp

BACKGRID USA

6

Jason Ritter

BACKGRID USA

7

Ever Carradine

BACKGRID USA

8

Tiffani Thissen

BACKGRID USA

9

Jordana Brewster

BACKGRID USA

10

Rachel Matthews

BACKGRID USA

11

Martha Plimpton

BACKGRID USA

12

Shelby Simmons

BACKGRID USA

13

Erika Chistensen

BACKGRID USA

14

Nina West

BACKGRID USA

15

Molly Simms

BACKGRID USA

16

Sofia Carson

BACKGRID USA

17

Kristen Bell

BACKGRID USA

18

Idina Menzel

BACKGRID USA

19

Patrick Starr

BACKGRID USA

20

Audrina Patridge

BACKGRID USA

21

Evan Rachel Wood

BACKGRID USA

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Sezonun en iddialı filmlerinden Frozen 2'nin galası Los Angeles'ta yapıldı. Dobly Tiyatrosu'ndaki gala kelimenin tam anlamıyla ünlüler geçidine döndü. İşte kırmızı halıdan yansıyan rengarenk görüntülerden seçmeler.

BACKGRID USA

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Almanya'da madende patlama

Alman haber ajansı DPA, Almanya'nın Saksonya-Anhalt eyaletindeki bir maden ocağında meydana gelen patlama sonucu en az iki kişinin yaralandığını ve 38 kişinin madende güvenli bir alanda mahsur kaldığını duyurdu. Maden ocağında mahsur kalanları kurtarmak için operasyon başlatıldı.

Fotoğraflar: AP/Reuters /