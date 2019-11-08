Rengarenk gala

Sezonun en iddialı filmlerinden Frozen 2'nin galası Los Angeles'ta yapıldı. Dobly Tiyatrosu'ndaki gala kelimenin tam anlamıyla ünlüler geçidine döndü. İşte kırmızı halıdan yansıyan rengarenk görüntülerden seçmeler.
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Alman haber ajansı DPA, Almanya'nın Saksonya-Anhalt eyaletindeki bir maden ocağında meydana gelen patlama sonucu en az iki kişinin yaralandığını ve 38 kişinin madende güvenli bir alanda mahsur kaldığını duyurdu. Maden ocağında mahsur kalanları kurtarmak için operasyon başlatıldı.