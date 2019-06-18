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Haberler >Ekonomi>Rekor kırıldı... Rakamlar belli oldu! En çok o ülke Türkiye'yi seçti

Rekor kırıldı... Rakamlar belli oldu! En çok o ülke Türkiye'yi seçti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) yabancılara konut satış rakamlarını açıkladı.

Hürriyet Haber
18.06.2019 - 00:59 | Son Güncelleme:
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Rekor kırıldı... Rakamlar belli oldu En çok o ülke Türkiyeyi seçtiNext

Geçen yılın ocak-mayıs döneminde 9 bin 756 adet konut yabancıya satılırken, bu da yüzde 77'lik artışa işaret etti. Bu yılın mayıs ayında yabancılara konut satışı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 62,5 artış göstererek 2 bin 415'ten 3 bin 925'e yükseldi.

Böylece yabancılara konut satışında tarihin en iyi mayıs rakamları görüldü. İşte ülke ülke yabancılara konut satışı...

Etiketler: konut satış rakamları , yabancıya konut satışı , konut fiyatları , haberler

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