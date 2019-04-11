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    Rekor kırıldı! Görenler şaşkına döndü

    Kocaeli'de düzenlenen Erzurum Tanıtım Günleri kapsamında hazırlanan 650 kilogramlık çağ kebabı ile yeni bir rekora imza atıldı.

    İHA
    11.04.2019 - 22:16 | Son Güncelleme:
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    Rekor kırıldı Görenler şaşkına döndüNext

    Kocaeli Erzurumlular Derneğinin Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Erzurum Büyükşehir Belediyesi destekleri ile düzenlediği Erzurum Tanıtım Günleri kapılarını ziyaretçilerine açtı. Kocaeli Uluslararası Fuar Merkezi’nde düzenlenen tanıtım günlerin kapsamında Erzurum yöresine ait yemekler ve kültürel öğeler Kocaeli halkının beğenisine sunuldu. Tanıtım günlerinde bir de rekora imza atıldı.

    Etiketler: cağ kebap , Erzurumlular , son dakika , haberler

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