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Regaip Kandili mesajlarını bir araya getirdik - İşte resimli uzunlu- kısalı kandil mesajları (2019)
Türkiye'nin dört bir yanındaki Müslümanlar, Regaip Kandili'ni idrak etmenin mutluluğunu yaşıyor. İslam dünyası için büyük öneme sahip üç aylardan, recep ayının ilk perşembe gününü cumaya bağlayan gece idrak edilen Regaip Kandili, 'rahmet ve bereket gecesi' olarak kabul ediliyor. Bu anlamlı günün anlam ve önemi ise kandil mesajlarıyla hatırlatılıyor. İşte, Regaip Kandili'nde paylaşabileceğiniz en güzel kandil mesajları
Her kandil günü olduğu gibi 2019’un ilk kandili olan Regaip Kandili’nde de en çok araştırılan konulardan biri mesajlar oldu. Bir gelenek halini alan kandil mesajları, ağırlıklı olarak sosyal medya üzerinden paylaşılıyor. Özellikle uzakta olan sevdiklerine kalplerinden geçen güzel dilekleri ve duaları kandil mesajlarıyla iletiyor. Henüz aradığı mesajı bulamamış olanlar için en güzel Regaip Kandili mesajlarını derledik. Kandiliniz mübarek olsun.
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