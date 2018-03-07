Rayların sultanları

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından 2009 yılında hizmete açılan raylı sistem hattında vatmanlık yapan 7 kadın, görevlerini başarılı bir şekilde icra ediyor. Sabahın erken saatlerinde istasyonlarına gelerek görevlerinin başına geçen kadın vatmanlardan Fatma Seda Demirayak ve Emine Taş da yaptıkları işin heyecanını yaşıyor.
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