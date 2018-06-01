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    Haberler >Kelebek >Hürriyet Cumartesi>Ramazan pidesinin en iyi 10 adresi... Saatlerce kuyrukta beklemeye değer!

    Ramazan pidesinin en iyi 10 adresi... Saatlerce kuyrukta beklemeye değer!

    Herhangi bir mayalı, yassı ekmek değil o. Tam tamına beş asırdır hayatımızda. Herkesin daha dumanı tüterken ucundan koparıp yemeye can attığı bir lezzet... En iyisi, en lezizi nerede yenir diye araştırdık. Listeye giren fırınların hiçbiri hamurunun içeriği hakkında bilgi vermedi. Belli ki herkesin reçetesi meslek sırrı. (İpek İzci /iizci@hurriyet.com.tr)

    Hürriyet Haber
    01.06.2018 - 12:33 | Son Güncelleme:
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    Ramazan pidesinin en iyi 10 adresi... Saatlerce kuyrukta beklemeye değerNext

    Herhangi bir mayalı, yassı ekmek değil o. Tam tamına beş asırdır hayatımızda. Herkesin daha dumanı tüterken ucundan koparıp yemeye can attığı bir lezzet... En iyisi, en lezizi nerede yenir diye araştırdık. Listeye giren fırınların hiçbiri hamurunun içeriği hakkında bilgi vermedi. Belli ki herkesin reçetesi meslek sırrı.

    Etiketler: fırın , ramazan pidesi , pide , gurme

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