Ramazan alışverişinin en iyi 10 adresi

Salı gecesi bu yılki ramazanın ilk sahuruna kalkılacak. Sahur, iftar, iftar sonrası atıştırmalıklar... Hepsi için hazırlık gerek. Sebzesi, eti, bakliyatı, belki daha da önemlisi iftariyeliği, ferahlatan içeceği, tatlısı... Kimden, nereden almak gerekir? Türkiye’nin dört bir yanından ramazan alışverişi için en iyi ürünleri sunan dükkânları sizin için derledik.
Salı gecesi bu yılki ramazanın ilk sahuruna kalkılacak. Sahur, iftar, iftar sonrası atıştırmalıklar... Hepsi için hazırlık gerek. Sebzesi, eti, bakliyatı, belki daha da önemlisi iftariyeliği, ferahlatan içeceği, tatlısı... Kimden, nereden almak gerekir? Türkiye’nin dört bir yanından ramazan alışverişi için en iyi ürünleri sunan dükkânları sizin için derledik.
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