Ara
MENÜ
Hürriyet Cumartesi Haberleri
HÜRRİYET CUMARTESİ
    Haberler >Kelebek >Hürriyet Cumartesi>Ramazan alışverişinin en iyi 10 adresi

    Ramazan alışverişinin en iyi 10 adresi

    Salı gecesi bu yılki ramazanın ilk sahuruna kalkılacak. Sahur, iftar, iftar sonrası atıştırmalıklar... Hepsi için hazırlık gerek. Sebzesi, eti, bakliyatı, belki daha da önemlisi iftariyeliği, ferahlatan içeceği, tatlısı... Kimden, nereden almak gerekir? Türkiye’nin dört bir yanından ramazan alışverişi için en iyi ürünleri sunan dükkânları sizin için derledik.

    Hürriyet Haber
    11.05.2018 - 10:16 | Son Güncelleme:
    1 / 12
    Ramazan alışverişinin en iyi 10 adresiNext

    Salı gecesi bu yılki ramazanın ilk sahuruna kalkılacak. Sahur, iftar, iftar sonrası atıştırmalıklar... Hepsi için hazırlık gerek. Sebzesi, eti, bakliyatı, belki daha da önemlisi iftariyeliği, ferahlatan içeceği, tatlısı... Kimden, nereden almak gerekir? Türkiye’nin dört bir yanından ramazan alışverişi için en iyi ürünleri sunan dükkânları sizin için derledik.

    Etiketler: Ramazan alışverişinin en iyi 10 adresi

    En Yeni Kelebek Galeriler

    Şampiyon benim!

    Şampiyon benim!

    Aşkı buldu, evin yolunu bulamadı!

    Aşkı buldu, evin yolunu bulamadı!

    Ünlüler bu evlerde yaşıyor!

    Ünlüler bu evlerde yaşıyor!

    Bir sorunumuz var

    Bir sorunumuz var

    Dudak dudağa yakalandılar

    Dudak dudağa yakalandılar

    Meryem de Cannes'da! Ama o dudakların hali ne öyle

    Meryem de Cannes'da! Ama o dudakların hali ne öyle

    Yeni bir aşk mı?

    Yeni bir aşk mı?

    Lütfen evlen benimle

    Lütfen evlen benimle

    Ramazan alışverişinin en iyi 10 adresi

    Ramazan alışverişinin en iyi 10 adresi

    Hürriyete Reklam Ver
    Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri