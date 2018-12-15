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Rahat olmak lazım!

Hadise, adının aşk dedikodularına karıştığı Beyazıt Öztürk, Pantene Altın Kelebek töreninde giydiği kıyafeti eleştiren Cem Yılmaz ve annesinin intihara teşebbüsünü basına açıkladığı için küs olduğu Nur Yerlitaş’la ilgili samimi açıklamalarda bulundu.

Behlül AYDIN
15.12.2018 - 08:30 | Son Güncelleme:
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Rahat olmak lazımNext

Hadise, adının aşk dedikodularına karıştığı Beyazıt Öztürk, Pantene Altın Kelebek töreninde giydiği kıyafeti eleştiren Cem Yılmaz ve annesinin intihara teşebbüsünü basına açıkladığı için küs olduğu Nur Yerlitaş’la ilgili samimi açıklamalarda bulundu.

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