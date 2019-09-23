Rahat bırakın kadını, bebeğini emziriyor

Kısa bir süre önce ilk kez anne olan Meghan Markle, eşi Prens Harry ve minik bebekleri Archie ile birlikke Güney Afrika turuna çıktı. Çift, ilk olarak Cape Town'a ulaştı ve gezinin ilk günü "cinayet başkenti" olarak bilinen Nyanga kasabasını ziyaret etti.
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