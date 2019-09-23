Ara
MENÜ
Haberler >Kelebek >Magazin>Rahat bırakın kadını, bebeğini emziriyor

Rahat bırakın kadını, bebeğini emziriyor

İngiliz kraliyet ailesinin en tartışmalı gelini Meghan Markle, doğum iznini tamamlayıp resmi görevlerine döndü ve tekrar tartışmaların odağına yerleşti.

BACKGRID UK, REUTERS, AP, AFP

Hürriyet Haber
23.09.2019 - 15:31 | Son Güncelleme:
1 / 13
Rahat bırakın kadını, bebeğini emziriyorNext

Kısa bir süre önce ilk kez anne olan Meghan Markle, eşi Prens Harry ve minik bebekleri Archie ile birlikke Güney Afrika turuna çıktı. Çift, ilk olarak Cape Town'a ulaştı ve gezinin ilk günü "cinayet başkenti" olarak bilinen Nyanga kasabasını ziyaret etti.

BACKGRID UK, REUTERS, AP, AFP

Etiketler: prens harry , güney afrika

En Yeni Kelebek Galeriler

Rahat bırakın kadını, bebeğini emziriyor

Rahat bırakın kadını, bebeğini emziriyor

İddialı sahne kıyafeti

İddialı sahne kıyafeti

Aylin Coşkun düğününde ne kadar takı takıldığını açıkladı

Aylin Coşkun düğününde ne kadar takı takıldığını açıkladı

Biz partiye geldik!

Biz partiye geldik!

Oyuncu Turgut Tuncalp, İlayda Atmaca evlendi

Oyuncu Turgut Tuncalp, İlayda Atmaca evlendi

Beste Açar: Düğüne gidemedim çünkü...

Beste Açar: Düğüne gidemedim çünkü...

'Hayattaki en büyük amacım gülen yüzünü görmek'

'Hayattaki en büyük amacım gülen yüzünü görmek'

Model Gizem Kayalı ile Murat Binici evlendi

Model Gizem Kayalı ile Murat Binici evlendi

Otomobili dudak uçuklattı: Ben lüks severim!

Otomobili dudak uçuklattı: Ben lüks severim!

Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.