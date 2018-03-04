Raco'dan gelen son fotoğraflar

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin’e ulaşan yaklaşma istikameti üzerinde olması ve içinde çok sayıda teröristin barınmasına imkan vermesi nedeniyle kritik bir öneme sahip olan Raco beldesinde dün itibarıyla kontrol sağlandı.
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