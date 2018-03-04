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    Haberler >Gündem>Raco'dan gelen son fotoğraflar

    Raco'dan gelen son fotoğraflar

    Dün Raco beldesini teröristlerden arındıran Mehmetçik ve Özgür Suriye Ordusu, çevredeki köyleri de bir bir temizliyor. İşte bölgeden gelen son fotoğraflar...

    Hürriyet Haber
    04.03.2018 - 13:08 | Son Güncelleme:
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    Racodan gelen son fotoğraflarNext

    Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin’e ulaşan yaklaşma istikameti üzerinde olması ve içinde çok sayıda teröristin barınmasına imkan vermesi nedeniyle kritik bir öneme sahip olan Raco beldesinde dün itibarıyla kontrol sağlandı.

    Etiketler: Raco , Suriye , ÖSO , son dakika

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