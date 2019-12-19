Putin'in bilgisayarındaki görüntü şoke etti

İNTERNETE "CIA PROJESİ" DEMİŞTİ Eski bir KGB ajanı olan Putin'in çok fazla internet kullanmadığı biliniyor. Putin daha önce interneti bir "CIA projesi" olarak nitelemişti. İnternetin selefi olan Arpanet 1969'da ABD Savunma Bakanlığı tarafından geliştirilmişti.