Ara
MENÃœ
Dünya Haberleri
DÜNYA
    Haberler >Dünya>Putin karÅŸÄ±tÄ± eylemde yüzlerce gözaltÄ±

    Putin karÅŸÄ±tÄ± eylemde yüzlerce gözaltÄ±

    Mart ayÄ±nda yapÄ±lan seÃ§imlerde yeniden seÃ§ilen Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putinâ€™in yeni dÃ¶nem iÃ§in pazartesi gÃ¼nÃ¼ yemin etmesi beklenirken muhalefetin Ã¼nlÃ¼ ismi Aleksey Navalniy, en az 26 kentte protesto organize etti. GÃ¶sterilerde Navalniy dahil bin 600â€™Ã¼ aÅŸkÄ±n kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

    Nerdun HACIOÄžLU - Nerdun HACIOÄžLU Â
    05.05.2018 - 20:33 | Son GÃ¼ncelleme:
    1 / 20
    Putin karÅŸÄ±tÄ± eylemde yÃ¼zlerce gÃ¶zaltÄ±Next

    RUSYAâ€™da Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putinâ€™in 6 yÄ±llÄ±k iktidar dÃ¶neminin baÅŸlangÄ±cÄ± sayÄ±lacak 7 MayÄ±s yemin tÃ¶reni Ã¶ncesinde dÃ¼n baÅŸta baÅŸkent Moskova olmak Ã¼zere en az 26 farklÄ± kentte muhaliflerin eylemleri vardÄ±.

    Etiketler: Moskova , gazetehaberleri

    En Yeni Foto Galeriler

    Ä°zmir ÅŸimdi siyah-beyaz! Altay coÅŸkusu...

    Ä°zmir ÅŸimdi siyah-beyaz! Altay coÅŸkusu...

    Putin karÅŸÄ±tÄ± eylemde yüzlerce gözaltÄ±

    Putin karÅŸÄ±tÄ± eylemde yüzlerce gözaltÄ±

    Tembellerin sosyal medyayÄ± sallayan görüntüleri

    Tembellerin sosyal medyayÄ± sallayan görüntüleri

    Eski Citroen garajÄ±, müze oldu

    Eski Citroen garajÄ±, müze oldu

    Ä°srailli kadÄ±nlardan cinsel ÅŸiddete çÄ±plak protesto!

    Ä°srailli kadÄ±nlardan cinsel ÅŸiddete çÄ±plak protesto!

    'Ä°stanbulâ€™da turist, Anadoluâ€™da misafirimiz olacaksÄ±nÄ±z'

    'Ä°stanbulâ€™da turist, Anadoluâ€™da misafirimiz olacaksÄ±nÄ±z'

    Revna Demirören'den EURO 2024 mesajÄ±: 'Futbolu da biliriz, ofsayttan da anlarÄ±z'

    Revna Demirören'den EURO 2024 mesajÄ±: 'Futbolu da biliriz, ofsayttan da anlarÄ±z'

    Bir zamanlarÄ±n en gözde mekanÄ±ydÄ±! Åžimdi sinek avlÄ±yor

    Bir zamanlarÄ±n en gözde mekanÄ±ydÄ±! Åžimdi sinek avlÄ±yor

    Girmenin yasak olduÄŸu dünyanÄ±n en gizemli adasÄ±

    Girmenin yasak olduÄŸu dünyanÄ±n en gizemli adasÄ±

    HÃ¼rriyete Reklam Ver
    HÃ¼rriyet sondakika haber ios uygulamasÄ±HÃ¼rriyet sondakika haber android uygulamasÄ±
    TÃ¼rkiye'den ve DÃ¼nyaâ€™dan son dakika haberler, kÃ¶ÅŸe yazÄ±larÄ±, magazinden siyasete, spordan seyahate bÃ¼tÃ¼n konularÄ±n tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber iÃ§erikleri kaynak gÃ¶sterilmeden alÄ±ntÄ± yapÄ±lamaz, Kanuna aykÄ±rÄ± ve izinsiz olarak kopyalanamaz, baÅŸka yerde yayÄ±nlanamaz.
    • HÃ¼rriyet Emlak
    • HÃ¼rriyet Oto
    • YenibiriÅŸ
    • Yakala.co
    • HÃ¼rriyet TV
    • HÃ¼rriyet Aile
    • Mahmure
    Â© Copyright 2018 HÃ¼rriyet Gazetecilik ve MatbaacÄ±lÄ±k A.ÅžHÃ¼rriyet KurumsalBize UlaÅŸÄ±nYatÄ±rÄ±mcÄ± Ä°liÅŸkileri