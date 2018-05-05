Mart ayÄ±nda yapÄ±lan seÃ§imlerde yeniden seÃ§ilen Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putinâ€™in yeni dÃ¶nem iÃ§in pazartesi gÃ¼nÃ¼ yemin etmesi beklenirken muhalefetin Ã¼nlÃ¼ ismi Aleksey Navalniy, en az 26 kentte protesto organize etti. GÃ¶sterilerde Navalniy dahil bin 600â€™Ã¼ aÅŸkÄ±n kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
RUSYAâ€™da Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putinâ€™in 6 yÄ±llÄ±k iktidar dÃ¶neminin baÅŸlangÄ±cÄ± sayÄ±lacak 7 MayÄ±s yemin tÃ¶reni Ã¶ncesinde dÃ¼n baÅŸta baÅŸkent Moskova olmak Ã¼zere en az 26 farklÄ± kentte muhaliflerin eylemleri vardÄ±.
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