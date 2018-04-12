Punk gecesi

Yönetmenliğini ve senaristliğini Mu Tunç’un yaptığı “Arada” filminin galası önceki gün Vadistanbul AVM’de bulunan Cinemaximum’da yapıldı. Galada soruları yanıtlayan oyuncular, filmi “Alışılmışın dışında bir aşk hikayesi” olarak anlattı.
Yönetmenliğini ve senaristliğini Mu Tunç’un yaptığı “Arada” filminin galası önceki gün Vadistanbul AVM’de bulunan Cinemaximum’da yapıldı. Galada soruları yanıtlayan oyuncular, filmi “Alışılmışın dışında bir aşk hikayesi” olarak anlattı.
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.