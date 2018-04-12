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Punk gecesi

Yönetmenliğini ve senaristliğini Mu Tunç’un yaptığı “Arada” filminin galası önceki gün Vadistanbul AVM’de bulunan Cinemaximum’da yapıldı. Galada soruları yanıtlayan oyuncular, filmi “Alışılmışın dışında bir aşk hikayesi” olarak anlattı.

Behlül AYDIN
12.04.2018 - 15:54 | Son Güncelleme:
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Yönetmenliğini ve senaristliğini Mu Tunç’un yaptığı “Arada” filminin galası önceki gün Vadistanbul AVM’de bulunan Cinemaximum’da yapıldı. Galada soruları yanıtlayan oyuncular, filmi “Alışılmışın dışında bir aşk hikayesi” olarak anlattı.

Etiketler: Büşra Develi , Burak Deniz

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