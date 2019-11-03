Tepkilerini böyle gösterdiler

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Tepkilerini duvarlara çizdikleri resim ve karikatürlerle dile getiriyorlar...
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Göstericiler, tepkilerini, Tahrir Meydanı'ndaki tünelin duvarlarına çizdikleri resim ve karikatürlerle dile getiriyor.
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Irak'ın başkenti Bağdat'ta Tahrir göstericilerinden bir grup genç, 25 Ekim'de yeniden alevlenen hükümet karşıtı gösterileri kapsamında tepkilerini ortaya koymak için alt geçit tünelinin duvarlarına siyah beyaz ve renkli resim ile karikatürler çizdi.
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Duvarlarda en çok ülke bayrakları, kadın göstericiler, protestoların simgesi haline gelen "Tuk Tuk" isimli motor taksiler ve göstericilerin bulunduğu, "Türk Lokantası" adı verilen binaya ilişkin çizimler göze çarpıyor.
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Kadın protestoculardan Lina Musa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Protestolarımızı barışçıl şekilde sürdürmeye kararlıyız. Resim ve karikatürlerimiz de bunun bir parçası. Sanatı yaşayan ve seven bir halk olduğumuzu dünyaya göstermek istiyoruz." dedi.
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Tünelin yanı sıra Tahrir Meydanı çevresindeki duvar ve binalarda da ekim protestolarını simgeleyen ve hükümeti eleştiren çeşitli resim ve karikatürler yer alıyor.
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Iraklılar, işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmetlerinin yetersizliğini protesto etmek amacıyla ülkenin çeşitli bölgelerinde gösteriler düzenliyor. 1 Ekim'de harekete geçen eylemciler, Erbain törenleri nedeniyle ara verdikleri gösterilere cuma günü tekrar başladı.
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Başkent Bağdat başta olmak üzere ülkenin orta ve güney kentlerine yayılan eylemlerde, ekim ayının başından bu yana yaklaşık 200'den fazla kişi hayatını kaybetti, 8 bine yakın kişi yaralandı.
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Birleşmiş Milletler ise Irak'ta 1 Ekim'den bu yana devam eden protestolarda 229 göstericinin yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.