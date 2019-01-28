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Yok böyle proje! Türkiye'nin en büyüklerinden...

Türkiye'nin en büyük kanyonlarından olan Cehennem Deresi Kanyonu’nun turizme açılması için proje hazırlandı.

Adem GÜNGÖR/ARTVİN, (DHA)
28.01.2019 - 11:55 | Son Güncelleme:
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Yok böyle proje Türkiyenin en büyüklerinden...Next

ARTVİN’in Ardanuç ilçesinde, 2,5 kilometre uzunluğu, 200 metre yüksekliği ve 70 metre genişliği ile Türkiye'nin en büyük kanyonlarından olan Cehennem Deresi Kanyonu’nun turizme açılması için ’Cehennem deresinde cennet yaşanıyor’ adı verilen proje hazırlandı.

Etiketler: Cehennem Deresi kanyonu , artvin Cehennem Deresi , haberler
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