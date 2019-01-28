Yok böyle proje! Türkiye'nin en büyüklerinden...

ARTVİN’in Ardanuç ilçesinde, 2,5 kilometre uzunluğu, 200 metre yüksekliği ve 70 metre genişliği ile Türkiye'nin en büyük kanyonlarından olan Cehennem Deresi Kanyonu’nun turizme açılması için ’Cehennem deresinde cennet yaşanıyor’ adı verilen proje hazırlandı.
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