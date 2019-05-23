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Primi az çalışana emeklilik imkanı

Emekli olmak isteyen ancak prim gün sayısı yetersiz olanlar için bazı şartların oluşması halinde kısmi emeklilik imkanı tanınıyor.

Hürriyet Haber
23.05.2019 - 08:02 | Son Güncelleme:
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Primi az çalışana emeklilik imkanıNext

Herkes emekli olmak istiyor. Emeklilik için sigortalılık süresi, yaş ve prim ödeme gün sayısının yeterli olması gerekiyor. Ancak çalışma hayatında yeterli sayıda primi olmayan vatandaşlar için bazı imkanlar var. Çalışma yaşını geçirmiş durumdaki sigortalılar için 3600 günle ve 4500 günle emeklilik olmak üzere iki ayrı formül bulunuyor.

Etiketler: yaş , SGK , haberler

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Primi az çalışana emeklilik imkanı

Primi az çalışana emeklilik imkanı

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