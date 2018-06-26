Prensesin babası kraliçeye patladı

Kızının Prens Harry ile dünyaevine girdiği mayıs ayındaki kraliyet düğününden önce bir magazin sitesine para karşılığında poz verdiği ortaya çıkan ve düğüne katılımı sağlık gerekçeleriyle son dakikada iptal edilen Markle’ın babası Thomas Markle Sr, katıldığı bir televizyon programında Kraliçe II. Elizabeth’i eleştirdi.
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