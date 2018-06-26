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    Prensesin babası kraliçeye patladı

    Meghan Markle’ın, nam-ı diğer Sussex Düşesi’nin başı babasıyla dertte...

    Hürriyet Haber
    26.06.2018 - 16:47 | Son Güncelleme:
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    Prensesin babası kraliçeye patladıNext

    Kızının Prens Harry ile dünyaevine girdiği mayıs ayındaki kraliyet düğününden önce bir magazin sitesine para karşılığında poz verdiği ortaya çıkan ve düğüne katılımı sağlık gerekçeleriyle son dakikada iptal edilen Markle’ın babası Thomas Markle Sr, katıldığı bir televizyon programında Kraliçe II. Elizabeth’i eleştirdi.

    Etiketler: Thomas Markle , Thomas Markle Sr , ingiltere

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