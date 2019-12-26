Prenses Charlotte'un o oyuncakla oynamasÄ±na izin verilecek mi?
Bir sÃ¼redir Ã¼zerinde kara bulutlar dolaÅŸan ve halkÄ±n bazÄ± kesimlerinde de eski sempatisi giderek dÃ¼ÅŸmeye baÅŸlayan Ä°ngiliz kraliyet ailesi dÃ¼n Noel kutlamalarÄ± sÄ±rasÄ±nda kÃ¼Ã§Ã¼k prens ve prensesi vitrine Ã§Ä±kararak sempatisini tekrar yÃ¼kseltme hamlesi yaptÄ±.Â
AP, AFP, REUTERS
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BabasÄ± Prens Charles'tan sonra tahta Ã§Ä±kacak olan Prens William, geleneksel Noel kutlamasÄ±na eÅŸi Kate Middleton, iki bÃ¼yÃ¼k Ã§ocuÄŸu Prens George ve Prenses Charlotte ile el ele tutuÅŸarak gitti. Ä°ki Ã§ocuk ilk kez ailenin geri kalan Ã¼yelerinde 400 metrelik o yolda yÃ¼rÃ¼dÃ¼.
AP, AFP, REUTERS
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O geÃ§iÅŸ sÄ±rasÄ±nda da en Ã§ok ilgiyi Ã§iftin Ã§ocuklarÄ± George ve Charlotte gÃ¶rdÃ¼. AÄŸabeyi biraz daha utangaÃ§ davranÄ±rken kÃ¼Ã§Ã¼k prenses herkesten rol Ã§aldÄ±. BaÅŸlarda o daÂ Ã§ekingen olsa da sonradan aÃ§Ä±ldÄ± ve kendisine gÃ¶sterilen sevgiye karÅŸÄ±lÄ±k verdi.
Bu arada Charlotte'a Ã§iÃ§ek buketlerinin yanÄ± sÄ±ra bir pembe flamingo ile bir de oyuncak bebek hediye edildi. Peki ailesi kÃ¼Ã§Ã¼k Charlotte'un hediye edilen o oyuncaklarla oynamasÄ±na izin verecek mi?
AP, AFP, REUTERS
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Kraliyet ailesinin Ã¼yeleri her gittikleri yerde en deÄŸerliden en mÃ¼tevazÄ±ya uzananÂ geniÅŸ bir yelpazede hediye alÄ±yorlar. Kendileri iÃ§in Ã¶zel olarak hazÄ±rlatÄ±lan Ã§iÃ§ek buketleri bunlara deÄŸil, Aile Ã¼yeleri aldÄ±klarÄ± bu hediyeleri de bir sÃ¼re sonra korumalarÄ±na teslim ediyorlar. Peki ya sonra o hediyelere ne oluyor dersiniz?
Hediyeler iÃ§in de uymalarÄ± gereken belli kurallar var elbette.Â
AP, AFP, REUTERS
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Business Insider dergisine gÃ¶re her ÅŸeyden Ã¶nce aile Ã¼yelerine verilen hediyelerin envanteri tutuluyor. Her bir hediye ayrÄ±ntÄ±larÄ±yla kayÄ±t altÄ±na alÄ±nÄ±yor. Nerede, ne zaman, kimler tarafÄ±ndan kime verildiÄŸi not ediliyor.Â
AP, AFP, REUTERS
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Aile Ã¼yelerinin bu hediyelerle ne yapacaÄŸÄ± konusunda da birkaÃ§ seÃ§enek var.
Ä°ngiliz kraliyet ailesi Ã¼yeleri, deÄŸeri 150 Pound'un altÄ±nda olan hediyeleri kabul edip kullanabiliyor.Â
AP, AFP, REUTERS
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BazÄ± hediyeler beÅŸ yÄ±la kadar depolarda saklanÄ±yor. BazÄ± deÄŸerli hediyeler uzmanlarla gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ldÃ¼kten sonra kraliyet koleksiyonuna ekleniyor. Kimi hediyeler de kraliyet ailesine ait mÃ¼zelerde sergileniyor.Â
Bu kurallara gÃ¶re Prenses Charlotte'a verilen oyuncaklar konusunda iki olasÄ±lÄ±k var: EÄŸer anne ve babasÄ± izin verirse onlarla oynayacak. Aksi durumda oyuncaklar bir yardÄ±m vakfÄ±na baÄŸÄ±ÅŸlanÄ±p baÅŸka Ã§ocuklarÄ± mutlu edecek.
AP, AFP, REUTERS
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Aile Ã¼yelerine kimi zaman deÄŸerli taÅŸlarla sÃ¼slÃ¼ taÃ§lar ya da takÄ±lan gibi Ã§ok deÄŸerli hediyeler veriliyor. Kimi zaman da porselen bebekten kovboy ÅŸapkasÄ±na, ekmek tahtasÄ±ndan mutfak Ã¶nlÃ¼ÄŸÃ¼ne, kokulu sabunlardan resimlere kadar Ã§ok Ã§eÅŸitli hediyeler sunuluyor.