Prenses Charlotte'un o oyuncakla oynamasÄ±na izin verilecek mi?

O geÃ§iÅŸ sÄ±rasÄ±nda da en Ã§ok ilgiyi Ã§iftin Ã§ocuklarÄ± George ve Charlotte gÃ¶rdÃ¼. AÄŸabeyi biraz daha utangaÃ§ davranÄ±rken kÃ¼Ã§Ã¼k prenses herkesten rol Ã§aldÄ±. BaÅŸlarda o daÂ Ã§ekingen olsa da sonradan aÃ§Ä±ldÄ± ve kendisine gÃ¶sterilen sevgiye karÅŸÄ±lÄ±k verdi.



Bu arada Charlotte'a Ã§iÃ§ek buketlerinin yanÄ± sÄ±ra bir pembe flamingo ile bir de oyuncak bebek hediye edildi. Peki ailesi kÃ¼Ã§Ã¼k Charlotte'un hediye edilen o oyuncaklarla oynamasÄ±na izin verecek mi?



AP, AFP, REUTERS