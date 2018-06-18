Durdum ve Prens'e şöyle dedim: Sakın kızıma el kaldırma

Kalp damarlarıyla ilgili sağlık sorunu yüzünden operasyon geçireceği için kızını en mutlu gününde yalnız bırakmak zorunda kalan baba Thomas Markle, bir Tv kanalına konuk oldu. 73 yaşındaki Thomas Markle, kızıyla evlenmek için kendisinden izin isteyen Prens Harry ile aralarında geçen konuşmayı anlattı.
Fotoğraflar: Backgrid UK, Backgrid USA, Pacific Coast
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