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Prens öyle bir karar verdi ki: Bebek geldi geliyor

Aşklarının başından beri bütün dünyanın meraklı bakışlarını üzerlerinde hisseden Prens Harry ve Meghan Markle için durum hala değişmedi. Şimdi herkes onlardan bir bebek haberi bekliyor. Prens Harry'nin kararı da bu konudaki beklentileri yükseltti.

Hürriyet Haber
07.08.2018 - 12:44 | Son Güncelleme:
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Prens öyle bir karar verdi ki: Bebek geldi geliyorNext

Hatta birçok kişiye göre Prens'in böyle bir karar vermesinin tek bir nedeni var: Meghan Markle hamile!

Fotoğraflar: Backgrid UK, Backgrid USA 

Etiketler: kraliyet ailesi

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Prens öyle bir karar verdi ki: Bebek geldi geliyor

Prens öyle bir karar verdi ki: Bebek geldi geliyor

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