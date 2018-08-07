Prens öyle bir karar verdi ki: Bebek geldi geliyor
Aşklarının başından beri bütün dünyanın meraklı bakışlarını üzerlerinde hisseden Prens Harry ve Meghan Markle için durum hala değişmedi. Şimdi herkes onlardan bir bebek haberi bekliyor. Prens Harry'nin kararı da bu konudaki beklentileri yükseltti.
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