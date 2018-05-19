Ünlüler yılın düğününe akın etti

Törene Hollywood ünlülerinden İngiliz soylularına kadar çok sayıda konuk davet edildi. Şu ana kadar St George Şapeli'ne ulaşan konuklar içinde ise en çok ilgiyi ünlü oyuncu George Clooney ile eşi Amal Clooney çekti.
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