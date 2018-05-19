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Ünlüler yılın düğününe akın etti

Yılın düğününe sayılı dakikalar kala ünlü konuklar da nikahın kıyılacağı St George Şapeli'ne akın etmeye başladı.

Hürriyet Haber
19.05.2018 - 12:03 | Son Güncelleme:
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Ünlüler yılın düğününe akın ettiNext

Törene Hollywood ünlülerinden İngiliz soylularına kadar çok sayıda konuk davet edildi. Şu ana kadar St George Şapeli'ne ulaşan konuklar içinde ise en çok ilgiyi ünlü oyuncu George Clooney ile eşi Amal Clooney çekti.

Etiketler: prens harry , meghan markle , chelsy davy

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