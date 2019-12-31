Prens Harry ve Meghan Markle, Rus milyarderin evine saklanmış
Son zamanlarda zor günler geçirdiklerini iddia eden İngiliz kraliyet ailesi üyesi Prens Harry, karısı Meghan Markle ve oğlu Archie'yi de alıp Noel ve yeni yıl tatilini geçirmek üzere Kanada'ya gitmişti. Çiftin nerede olduğu uzun süre merak konusuydu. Sonunda Prens Harry ve Markle'ın nereye saklandığı ortaya çıktı.
BACKGRID USA
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Prens Harry ve Meghan Markle, kuralları bir yana bırakıp Noel'i de yeni yılı da İngiltere dışında geçirmek üzere uzun bir tatile çıktı. Daha sonra gelen haberlere göre çift bu süreyi altı hafta daha uzattı.
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Uzun süre sessizliğe gömülen Prens Harry ve Meghan Markle, geçen hafta bir kurula gönderdikleri Noel kartındaki pozlarıyla ortaya çıktı. Son olarak da çiftin tatil için tercih ettiği malikane ortaya çıktı.
BACKGRID USA
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İddialara göre çift, Kanada'nın Victoria Adası'ndaki Norch Saanich'te rıhtım yakınındaki 14 milyon dolarlık bir malikanede kalıyor. Çifte ve minik bebekerine Markle'ın annesi Doria Ragland'da eşlik ediyor.
BACKGRID USA
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İngiliz basınına yansıyan haberlere göre malikane, ismi açıklanmayan bir Rus milyardere ait. 14 milyon dolar değerindeki malikane Fransız tarzında inşa edilmiş.
BACKGRID USA
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Çiftin güvenliğini ise kraliyet ailesi için görev yapan korumalar üstleniyor. Ayrıca evin dört bir yanında ise güvenlik kameraları kurulmuş durumda.
BACKGRID USA
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Meghan Markle ile Prens Harry'nin güvenliği de Kanada'da bulundukları yerde endişe konusu oluyor. Basına yansıyan haberlere göre çift, kaldıkları malikaneye yakın bir restoranda yemek yemek istedi. Görevliler çift adına rezervasyon yaptırmaya çalıştıklarında ise restoran sahibi güvenlik gerekçesiyle bunu reddetti.