Prens Harry ve Meghan Markle, kraliyet ailesinden ayrıldı: Peki nasıl geçinecekler?

NEREDEN NE KADAR GELİR ELDE EDECEKLER? Çift, henüz açıklamamış olsa da bundan sonrası için planları var elbette. Ama öte yandan da her ne kadar İngiliz kraliyet ailesinden bağımsız yaşayıp kendi gelirlerini elde etmeye karar vermiş olsalar da şu anda bile Prens Harry'nin ailesinden kaynaklanan hatırı sayılır bir geliri var çekirdek ailenin. Bunu da reddedip reddetmedikleri ise şu an bilinmiyor. Bakalım Prens Harry ile Meghan Markle nereden ne kadar gelir elde edecekler...