Prens Harry, Meghan Markle'a nasıl aşık oldu

Birçok psikolog bunun nedenini "Prens Harry annesini çok küçük yaşta kaybetti. Hayatında güçlü bir kadının eksikliği hissediyordu. Buna ihtiyacı vardı" diye açıklıyor. Kendi çabasıyla bir kariyer yapan, tırnaklarıyla bir yerlere gelen Meghan Markle tam da Prens Harry'nin eksikliğini duyduğu özelliklere sahipti. Sinema ve TV gibi tutunmanın zor olduğu bir alanda tuttuğunu koparan aynı zamanda farklı bir güzelliğe sahip olan Markle'a kayıtsız kalamadı Harry. Yeni hayatlarına doğru yelken açarken de en büyük destekçisi, elini tutacağı tek kişi Meghan uzmanlara göre.