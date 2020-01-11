Prens Harry, Meghan Markle'a nasıl aşık oldu

" Eğer bir şey için beş yıl harcamaya hazır değilsen asla beş dakikanı bile verme".... Bugünlerde İngiltere'de herkes bu sözleri konuşuyor. Bunun nedeni ise ilk bakışta modern bir peri masalı gibi görünen bir hayatın içine girmişken kısa zamanda her şeyi elinin tersiyle itip başka bir hayata adım atan Meghan Markle.
BACKGRID UK, BACKGRID USA, DEPO PHOTOS
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Markle'ın sadece 2 yıl evli kaldığı eski kocası Trevor Engelson'ın ifade ettiği bu sözler de sanki eski dizi oyuncusu yeni düşes Meghan Markle'ın hayat felsefesinin özeti gibi. İngiliz basınında olayı değerlendiren birçok köşe yazarı Markle'ın tam da bu cümlede anlatıldığı gibi davrandığı konusunda hemfikir. Bu görüşlerini de Markle'ın yaşamının önemli kilometre taşlarını ardı ardına sıralayarak örnekliyorlar.
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1996 yılında daha gencecik bir kızken arkadaşıyla çıktığı Londra gezisinde Buckingham Sarayı'nın önünde fotoğraf çektiren Meghan Markle, yıllar sonra aynı saraya gelin olarak adım attı. Hayal ettiği kabulü göremedi belki ama dünyanın en gözde bekarlarından biri olan Prens Harry'nin kalbini çaldı ve bugün dünyanın en çok konuşulan kişisi oldu. Fakat sadece 20 ay geçmeden saraydan elini eteğini çekip bambaşka bir hayata doğru yola çıktı.
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David Jones, Daily Mail için kaleme aldığı değerlendirme yazısında isimlerini belirtmeden Markle'ın eski dostlarının konu ile ilgili görüşlerine de yer verdi. Onlara göre "Bugünlerin geleceği çoktan belliydi. Bu ilişkinin merkezinde her zaman Meghan vardı. Spot ışıklarının altında olmak istiyordu ama kendi kurallarıyla. Üstelik bütün bunlar eşinin kimliğinden de bağımsız.
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Yine yazıda ifade edildiğine göre arkadaşları Meghan Markle'ın hayatının geri kalanında da kuralları kendisinin belirlemek istediğini söylüyor. Üstelik arkadaşlarının anlattığına göre işler ağırlaştığında istediği gibi gitmediğinde Markle'ın ilk yaptığı "oradan kaçmak." Babasıyla olan ilişkisi, ilk evliliğinin kısa sürmesi, bazı arkadaşlarıyla görüşmeyi kesmesi de buna örnek gösteriliyor.
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Jones'un makalesine göre arkadaşı Meghan Markle'ın bu açıklamanın ardından böylesine çok olumsuz tepki alacağının çok da farkında olmadığını belirtip "Aslında bu tepkileri de çok umursamadığını" belirtti. Yıllar önce Londra gezisine birlikte çıktığı, yıllar boyu en iyi arkadaşı olan hatta Buckingnam Sarayı önünde onunla birlikte poz veren arkadaşı Ninaki Priddy, nişan haberi açıklandığında Markle'ı 'Diana 2.0' diye nitelendirmişti.
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Bunun da nedeni vardı kuşkusuz. Markle, özellikle de yardım faaliyetleri konusunda Prenses Diana'yı örnek almıştı. O Londra gezisinden sonra da yardım faaliyetlerine ağırlık vermeye başlamıştı. Hayran olduğu Diana'nın oğluyla evlendiğinde de ise tüm taşlar yerine oturdu.
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Sözün burasında Prens Harry'nin Meghan Markle'da en çok neden etkilendiğini masaya yatıran psikologların sözlerine dönelim. Çünkü Prens ile Markle'ın tanışması, flört etmesi ve evlenmesi kısa sayılacak bir zamanda gerçekleşti. Prens, ailesinin hiçbir uyarısını dikkate almadı. Kelimenin tam anlamıyla Meghan Markle'a sırılsıklam aşık oldu.
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Birçok psikolog bunun nedenini "Prens Harry annesini çok küçük yaşta kaybetti. Hayatında güçlü bir kadının eksikliği hissediyordu. Buna ihtiyacı vardı" diye açıklıyor. Kendi çabasıyla bir kariyer yapan, tırnaklarıyla bir yerlere gelen Meghan Markle tam da Prens Harry'nin eksikliğini duyduğu özelliklere sahipti. Sinema ve TV gibi tutunmanın zor olduğu bir alanda tuttuğunu koparan aynı zamanda farklı bir güzelliğe sahip olan Markle'a kayıtsız kalamadı Harry. Yeni hayatlarına doğru yelken açarken de en büyük destekçisi, elini tutacağı tek kişi Meghan uzmanlara göre.
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Bu arada İngiliz medyasındaki bazı yazarların Meghan Markle'ın gelin gittiği kraliyet ailesinden gereken desteği bulamadığını öne sürdüğünü de belirtelim. Onlara göre Markle aile tarafından yeteri kadar sıcak karşılanmış olsaydı, basın üstüne bu kadar gitmeseydi her şey farklı olabilirdi.