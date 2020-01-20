Prens Harry ilk kez konuştu: Başka bir seçeneğim yoktu
Doğup büyüdüğü ve en gözde üyelerinden biri olduğu İngiliz kraliyet ailesinden ayrılma kararı alan Prens Harry ilk kez konuştu. Eşi Meghan Markle ve oğlu Archie ile birlikte Kanada'da yeni bir hayata başlamak üzere olan Prens Harry dün gece katıldığı bir etkinlikle bu kararın ardında yatan nedenleri açıkladı.
BACKGRID UK
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Prens Charles ile Prenses Diana'nın küçük oğlu olan 35 yaşındaki Prens Harry evlendikten sonra Sussex Dükü, eşi Meghan Markle da Sussex Düşesi unvanını almıştı. Prens Harry, basında "Megxit" olarak anılan sürece ilişkin yaptığı bu ilk konuşmada başka bir seçenekleri olmadığını söyledi.
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Prens "Şunu açıklığa kavuşturmak isterim ki sizleri terk etmiyoruz. Kraliçe'ye kamu finansmanı olmadan hizmet etmeyi ümit ediyorduk. Maalesef bu mümkün olmadı" dedi.
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Dün gece (pazar) Afrika'daki AIDS hastası çocukların yararına çalışan ve kendisinin de kurucuları arasında olduğu bir vakfın Londra'daki resepsiyonunda konuşan Prens Harry konuşmasına "Son birkaç haftada ne okuyup duyduğunuzu hayal dahi edemem. O yüzden gerçeklerin paylaşabildiğim kadarını benden dinlemenizi istiyorum. Bir Prens olarak değil, bire dük olarak değil, sadece Harry olarak" sözleriyle başladı.
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Konuşmasında eşi Meghan Markle'a da değinen Prens Harry "Meghan'a kucak açtınız. Hayatta aradığım mutluluğu ve aşkı Meghan'da bulduğumu gördünüz. Eşim olarak seçtiğim kadın, benimle aynı değerleri paylaşıyor" dedi.
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Ardından da evlenmelerinden sonra yaşananların hem kendisi hem de eşi için zorlu olduğunu söyledi. Prens, sözlerini şöyle sürdürdü: "Meghan ile evlendiğimizde heyecanlıydık, umut doluyduk, hizmet etmek için buradaydık. Tüm bu nedenlerden ötürü işlerin bu noktaya gelmesi benim için büyük bir üzüntü kaynağı. Kendim ve eşim için Kraliyet Ailesi görevlerini bırakma kararını kolay bir şekilde almadım. Yıllarca devam eden zorlukları haftalarca süren görüşmeler izledi."
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"Biliyorum her zaman doğru seçimleri yapmadım. Ancak bu konuda başka bir seçenek yoktu. Şunu açıklığa kavuşturmak isterim ki, kimseyi terk etmiyoruz. Kraliçemize kamu finansmanı olmadan hizmet etmeyi ümit ediyorduk. Maalesef bu mümkün olmadı. Bu durumun kim olduğumu ya da ne kadar kararlı birisi olduğumu değiştirmediğini unutmadan yaşananları kabullendim. Umarım bu anlamanıza yardımcı olur. Ailemi bildiğim her şeyden bir adım geri çektim. Bunu, huzurlu bir hayata ileri bir adım atmak için yaptım."
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Geçtiğimiz hafta sonu Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre Harry doğuştan sahip olduğu Prens unvanı ile Sussex Dükü, eşi Meghan Markle da Sussex Düşesi unvanını kullanacak. Fakat artık resmi olarak kraliyet ailesini temsil etmedikleri için HRH (His/Her Royal Highness- Hazretleri, Majesteleri) unvanını kullanamayacaklar.