Prens Harry ilk kez konuştu: Başka bir seçeneğim yoktu

"Biliyorum her zaman doğru seçimleri yapmadım. Ancak bu konuda başka bir seçenek yoktu. Şunu açıklığa kavuşturmak isterim ki, kimseyi terk etmiyoruz. Kraliçemize kamu finansmanı olmadan hizmet etmeyi ümit ediyorduk. Maalesef bu mümkün olmadı. Bu durumun kim olduğumu ya da ne kadar kararlı birisi olduğumu değiştirmediğini unutmadan yaşananları kabullendim. Umarım bu anlamanıza yardımcı olur. Ailemi bildiğim her şeyden bir adım geri çektim. Bunu, huzurlu bir hayata ileri bir adım atmak için yaptım."