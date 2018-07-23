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Prens George'dan saklanan büyük sır

Bütün bir kraliyet ailesi 5 yaşına basan Prens George'dan çarpıcı gerçeği saklıyor.

Hürriyet Haber
23.07.2018 - 09:36 | Son Güncelleme:
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Prens Georgedan saklanan büyük sırNext

Bütün anne ve babalar çocuklarını kötülüklerden, tehlikelerden ve zorluklardan olabildiğince korumak ister. Bu kuralı Cambridge Dükü William ile eşi Kate Middleton da bozmuyor. İşte bu yüzden de ilk göz ağrıları olan ve geçtiğimiz günlerde 5 yaşına giren Prens George'dan gerçeği bir sır gibi saklıyor. Üstelik sadece onlar değil bütün bir aile. Ne mi bu sır?

Fotoğraflar: Backgrid UK, Pacific Coast, AFP, AP, Reuters

Etiketler: kate middleton , prens william

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