Prens George'dan saklanan büyük sır

Bütün anne ve babalar çocuklarını kötülüklerden, tehlikelerden ve zorluklardan olabildiğince korumak ister. Bu kuralı Cambridge Dükü William ile eşi Kate Middleton da bozmuyor. İşte bu yüzden de ilk göz ağrıları olan ve geçtiğimiz günlerde 5 yaşına giren Prens George'dan gerçeği bir sır gibi saklıyor. Üstelik sadece onlar değil bütün bir aile. Ne mi bu sır?
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