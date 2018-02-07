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    Haberler >Teknoloji>Porno sitelerdeki görüntülere yasak geldi, bir bir kaldırılıyor!

    Porno sitelerdeki görüntülere yasak geldi, bir bir kaldırılıyor!

    Son haftalarda internete yüklenen ve deepfake (derin sahte) denilen sahte pornolarda bir patlama yaşanıyor. Bu tür videolarda, yalnızca fotoğraflarına sahip olunan bir kişinin yüzü, bir porno videosundaki aktrisin yüzüne monte ediliyor.

    Hürriyet Haber
    07.02.2018 - 10:34 | Son Güncelleme:
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    Porno sitelerdeki görüntülere yasak geldi, bir bir kaldırılıyorNext

    Ünlü yıldızların yüzünü kullanarak onlardan habersiz cinsel içerikli görüntülerde kullanan porno görüntüler fena patladı. İnternet siteleri, bu videoların peşine düştü.

    Etiketler: porno , yapay zeka , teknoloji

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