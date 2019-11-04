Dünyayı şoke eden görüntü! 'Michael Jackson yaşıyor'

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Pop'un Kralı Michael Jackson 2009 yılında ABD'nin Los Angeles kentindeki evinde ölü bulunmuştu.
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Ünlü şarkıcının, doktoru Conrad Murray gözetiminde aşırı dozda propofol aldığı ve bu sebeple kalp krizi geçirdiği belirtilmişti.
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Kendisini Pop'un Kralı Michael Jackson'ın taklitçisi olarak tanıtan Sergio Cortes'in paylaşımı büyük bir tartışmayı da beraberinde getirdi.
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İspanyol müzisyen Sergio Cortes, Twitter hesabında paylaştığı videoda 23 Aralık'ta Tayland'ın Pattaya kentinde gerçekleştireceği gösterinin tanıtımını yaptı.
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Facebook'ta da paylaşılan video yorum beğeni rekoru kırdı.
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Çok sayıda kullanıcı Michael Jackson'ın ölmediğini ve Sergio Cortes kimliği ile yaşamaya devam ettiğini öne sürdü.
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On binlerce Jackson hayranı, Sergio Cortes'ten DNA testi yaptırmasını talep etti.
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Bir kullanıcı, "Aman tanrım sen Sergio Cortes değilsin, sen Michael Jackson'sın." yazdı.
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Bir başka kullanıcı ise, "Bugüne kadar gördüğüm en iyi Michael Jackson taklidi." dedi.
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Jackson'a benzerliği ile şaşırtan Sergio Cortes akıllara 2016 yılında ünlü şarkıcının kızı Paris'in Instagram hesabına yüklediği selfie'yi getirdi.
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Söz konusu fotoğrafta görülen arabanın arka koltuğunda gölgeli bir figür dikkatleri çekmiş ve bu kişinin Michael Jackson olduğu iddia edilmişti.
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Pop'un Kralı Michael Jackson yaşamı boyunca çocuklara cinsel istismarda bulunduğu suçlamaları ile de karşı karşıya kaldı.
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Michael Jackson bahsi geçen iddialar için "Yatağımı erkek çocuklarıyla paylaştım, ancak bunda cinsel yön olmadı." açıklamasını yapmıştı.
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Jackson'ın yakın arkadaşı olan 72 yaşındaki Elton John'ın geçtiğimiz haftalarda piyasaya sürülen biyografi kitabı, Jackson tartışmalarını tekrar gündeme taşıdı.
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Jackson'u 13-14 yaşından beri tanıdığını belirten Elton John, kitapta Pop'un Kralı'nın gerçekte akıl hastası olduğunu iddia etti.
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Çocukluk yaşlarında Jackson'ın son derece iyi huylu biri olduğunu belirten John, geçen yıllar içerisinde ünlü yıldızın tavırlarının değiştiğini ve yetişkinlerle sosyalleşme konusunda sıkıntılar yaşadığını yazdı.
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John ayrıca düzenlediği bir partiye Jackson'ın da katıldığı ve ünlü yıldızın bir temizlikçinin oğlu ile oynarken yakalandığı bilgisini verdi.