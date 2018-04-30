Popüler uygulama yasaklandı... Rusya sokağa söküldü

Moskova’da bulunan Saharova Caddesi'nde toplanan yaklaşık 10 bin kişi, kullanıcılarının yazışmalarına erişim için gerekli bilgileri Rusya Federal Güvenlik Servisiyle (FSB) paylaşmadığı gerekçesiyle Telegram’ın yasaklanmasına tepki gösterdi.
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