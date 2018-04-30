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    Popüler uygulama yasaklandı... Rusya sokağa söküldü

    Rusya’nın başkenti Moskova’da binlerce kişi, anlık mesajlaşma uygulaması Telegram’ın yasaklanmasını protesto etti.

    MOSKOVA (AA)
    30.04.2018 - 17:53 | Son Güncelleme:
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    Popüler uygulama yasaklandı... Rusya sokağa söküldüNext

    Moskova’da bulunan Saharova Caddesi'nde toplanan yaklaşık 10 bin kişi, kullanıcılarının yazışmalarına erişim için gerekli bilgileri Rusya Federal Güvenlik Servisiyle (FSB) paylaşmadığı gerekçesiyle Telegram’ın yasaklanmasına tepki gösterdi. 

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