'Pop müziğin kraliçesi'nin kızı tatilde

Kış tatiline annesi ve kardeşleriyle çıkan Lourdes Leon, sonra da erkek arkadaşına zaman ayırdı. Yakınlarının Lola diye çağırdığı genç kız ile sevgilisi uzun uzun güneşlenip sohbet etti. Paparazziler de genç çifti bir dakika bile yalnız bırakmadı.