'Pop müziğin kraliçesi'nin kızı tatilde

O bir zamanlar gazetecileri peşinde koşturur meraklı bakışları üzerinde toplardı. Hala tam olarak bu özelliğini kaybetmedi ama artık gösteri dünyasında onun yerini bir başkası, kızı aldı.
BACKGRID UK
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1
Pop müziğin kraliçesi olarak nitelendirilen Madonna'nın 23 yaşındaki kızı Lourdes Leon, bir süredir birlikte olduğu Jonathan Puglia ile birlikte Maldiv adalarında objektiflere takıldı.
BACKGRID UK
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Kış tatiline annesi ve kardeşleriyle çıkan Lourdes Leon, sonra da erkek arkadaşına zaman ayırdı. Yakınlarının Lola diye çağırdığı genç kız ile sevgilisi uzun uzun güneşlenip sohbet etti. Paparazziler de genç çifti bir dakika bile yalnız bırakmadı.
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Tam adı Lourdes Maria Ciccone Leon olan genç kız, Madonna'nın spor eğitmeni olan Carlos Leon ile ilişkisinden dünyaya geldi. Lourdes Leon düzenli olarak babasıyla görüşse de annesinin yanında büyüdü. Babası Carlos Leon adını ünlülerin kişisel antrenörü olarak duyursa da sonradan oyunculuk yapmaya başladı.
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Madonna'nın en büyük çocuğu olan Lourdes Leon, New York'taki La Guardia Performans Sanatları Okulu'nu bitirdi. 2009 yılında Harry Potter ve Melez Prens filminde oynaması için teklif aldı ama annesi bu teklifi reddetti.
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Lourdes Leon geçtiğimiz ay düzenlenen Art Basel Sanat Fuarı'nda çok konuşulan bir gösteride yer almıştı.
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Madonna'nın Lourdes Leon'dan başka biri biyolojik beş çocuğu daha bulunuyor. Yönetmen Guy Ritchie ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Rocco, 19 yaşında.
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Madonna'nın David Banda Mwale Ciccone Ritchie, Mercy James, Estere Ciccone, Stella Ciccone adlarını verdiği evlatlık çocukları da bulunuyor.