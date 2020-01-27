POMEM sonuçlarında son durum: 26. Dönem POMEM başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

27. DÖNEM POMEM BAŞVURULARI İÇİN AÇIKLAMA 27. Dönem POMEM başvurusu için şartlar İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından açıklandı. Soylu, başvuru şartları ve polis alımı hakkında bazı bilgilere yer verdi. Buna göre 18 yaşını tamamlayanlar arasında 01 Ocak tarihi itibariyle 30 yaşından gün almayanlar (1 Ocak 1991 ve sonraki tarihlerde doğan) KPSS'den 60 puan üzeri almaları halinde POMEM başvurusu yapabilecek.