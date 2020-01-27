POMEM sonuçlarında son durum: 26. Dönem POMEM başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı’nca lisans mezunu (5.040) erkek, (560) kadın, önlisans mezunu (1.260) erkek, (140) kadın aday olmak üzere toplam 7 bin polis memuru adayı öğrenci alımı için yapılan sınav sonuçları için geri sayım devam ediyor. Ekim ayında başvuru sürecinin tamamlanmış olması nedeniyle sonuç beklentileri hız kazandı. Peki, 26. Dönem POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak?
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26. Dönem POMEM başvuru sürecinin üzerinden günler geçti, gözler sonuç tarihine çevrildi. Sözlü, yazılı ve fiziki sınavlara katılım sağlayan adaylar, 26. Dönem POMEM kapsamında eğitim aldıktan sonra göreve başlayacak. Peki, 26. Dönem POMEM başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
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POMEM BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
POMEM sonuçları için tarih henüz netleşmedi. Sınav sonuçları sınav işlemleri sona erdikten sonra Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden adaylara duyurulacaktır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav sonuç duyurusu tebliğ niteliğindedir.
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27. DÖNEM POMEM BAŞVURULARI İÇİN AÇIKLAMA
27. Dönem POMEM başvurusu için şartlar İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından açıklandı. Soylu, başvuru şartları ve polis alımı hakkında bazı bilgilere yer verdi. Buna göre 18 yaşını tamamlayanlar arasında 01 Ocak tarihi itibariyle 30 yaşından gün almayanlar (1 Ocak 1991 ve sonraki tarihlerde doğan) KPSS'den 60 puan üzeri almaları halinde POMEM başvurusu yapabilecek.
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27. dönem POMEM polis alımında KPSS’de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (Lisans mezunları için KPSS lisans puanı P3 puan türünden 60, önlisans mezunları için 93 puan türünden 65 taban puan veya üzerinde puan almış olmak.) şartını taşımak önemli olacak.
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27. DÖNEM POMEM POLİS ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?
27. Dönem POMEM polis alımı başvurusu hakkında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu henüz bir açıklama yapmazken, başvuruların yaz aylarına doğru alınması bekleniyor.