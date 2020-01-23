POMEM sonuçları açıklandı mı? 26. Dönem POMEM sonuçlarında son durum
Polis Meslek Eğitim Merkezlerine (POMEM) lisans mezunu (5.040) erkek, (560) kadın, önlisans mezunu (1.260) erkek, (140) kadın aday olmak üzere toplam 7 bin polis adayı alınacağı duyurulmuştu. Adaylar, 14-25 Ekim 2019 tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresinden 26. Dönem başvurularını gerçekleştirdi. Peki, POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak? 26. Dönem POMEM sonuçlarında son durum
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26. Dönem POMEM sonuçları için geri sayım devam ediyor. Başvuru işlemlerini haftalar öncesinden tamamlayan adaylar, heyecanla Polis Akademisi Başkanlığı’nın duyurular sayfasını inceliyor. POMEM sınav takvimi gibi 26. Dönem sonuçları da Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecek. Peki, POMEM sonuçlarıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı mı? 26. POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak?
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BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
İnternetten ön başvuru işlemlerini tamamlayan adaylar, 26. Dönem POMEM başvuru sonuçlarını beklemeye başladı. Ancak Polis Akademisi Başkanlığı sonuç tarihine yönelik herhangi bir detay paylaşmadı. Konuyla ilgili bilgiler resmi kaynaklardan geldiği takdirde haberlerimizde yer vereceğiz.
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SINAV SONUÇ LİSTESİNİN BELİRLENMESİ VE İLANI
Adayların başarı sıralamasına esas POMEM giriş puanı; adayın KPSS puanının %25’i, fiziki yeterlilik sınavı puanının %25’i ve mülakat sınavı puanının %50’sinin toplamıdır. Başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla; KPSS’den alınan puan, mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanının yüksekliği esas alınır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir. Adayların sınav sonuçları, sınav ile ilgili işlemler tamamlandıktan sonra Polis Akademisi Başkanlığınca ilan edilir. Sayfa 9 / 9 UYARI: Sınav sonuçları adaylara Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden duyurulacaktır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav sonuçları duyurulmayacak ve sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav sonuç duyurusu tebliğ niteliğindedir.
Adayların eksik, yanıltıcı, yalan beyan, sahte evrak veya sınav komisyonlarını yanlış bilgilendirme sonucunda sınavlara katılarak başarılı olan adayların sınavı asıl ve yedek olarak kazanmış olsalar bile, geçici-kesin kayıt işlemleri yapılmayacak, kesin kayıt ve okula kabulleri yapıldıktan sonra bu durumları ortaya çıkanların, ilgili yasal mevzuat çerçevesinde eğitim-öğretimin herhangi bir aşamasında ilişikleri kesilecektir. Adayın söz konusu işleme kasıtlı olarak sebebiyet verdiğinin tespit edilmesi durumunda aday hakkında gerekli yasal işlem yapılacaktır.