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Polisler bile şaşkına döndü! Değeri dudak uçuklattı...
İstanbul Beykoz'da bir villaya gerçekleştirilen operasyonda yaklaşık olarak 100 kilo hint keneviri, 80 kilo kimyasal sıvı ele geçirilirken 1 kişi gözaltına alındı. Villada hint keneviri yetiştirmek için kurulan özel düzenek polisleri hayrete düşürdü. Villada oluşturulan serada yetiştirilen hint kenevirinin çamaşır askılığında kurutmaya bıraktıkları görüldü. Polis ekipleri, ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değerinin yaklaşık 2 milyon lira olduğunu, kurulan özel düzenek için de 1 milyon lira para harcandığının belirlendiğini söylediler.
İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Beykoz'da bir villada uyuşturucu madde yetiştirilip imal edildiği bilgisine ulaştı. Fiziki ve teknik takibin ardından ekipler akşam saatlerinde sözkonusu villaya baskın düzenledi.
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