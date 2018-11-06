Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Polisler bile şaşkına döndü! Değeri dudak uçuklattı...

    Polisler bile şaşkına döndü! Değeri dudak uçuklattı...

    İstanbul Beykoz'da bir villaya gerçekleştirilen operasyonda yaklaşık olarak 100 kilo hint keneviri, 80 kilo kimyasal sıvı ele geçirilirken 1 kişi gözaltına alındı. Villada hint keneviri yetiştirmek için kurulan özel düzenek polisleri hayrete düşürdü. Villada oluşturulan serada yetiştirilen hint kenevirinin çamaşır askılığında kurutmaya bıraktıkları görüldü. Polis ekipleri, ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değerinin yaklaşık 2 milyon lira olduğunu, kurulan özel düzenek için de 1 milyon lira para harcandığının belirlendiğini söylediler.

    DHA - Fotoğraflar: DHA-İHA
    06.11.2018 - 01:07 | Son Güncelleme:
    1 / 24
    Polisler bile şaşkına döndü Değeri dudak uçuklattı...Next

    İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Beykoz'da bir villada uyuşturucu madde yetiştirilip imal edildiği bilgisine ulaştı. Fiziki ve teknik takibin ardından ekipler akşam saatlerinde sözkonusu villaya baskın düzenledi.  

    Etiketler: villa , uyuşturucu , son dakika

    En Yeni Foto Galeriler

    Aslan Devler sahnesinde! Terim'den zorunlu 11...

    Aslan Devler sahnesinde! Terim'den zorunlu 11...

    Polisler bile şaşkına döndü! Değeri dudak uçuklattı...

    Polisler bile şaşkına döndü! Değeri dudak uçuklattı...

    Mehmet Arslan: Derbideki olayların sorumlusu Fatih Terim'dir

    Mehmet Arslan: Derbideki olayların sorumlusu Fatih Terim'dir

    Galatasaray'a ceza yağacak! Fatih Terim, Hasan Şaş...

    Galatasaray'a ceza yağacak! Fatih Terim, Hasan Şaş...

    İnsanlar 1000 yıl sonra neye benzeyecek?

    İnsanlar 1000 yıl sonra neye benzeyecek?

    Floyd Mayweather gelecek dövüşünü ilan etti

    Floyd Mayweather gelecek dövüşünü ilan etti

    Galatasaray'a büyük piyango! Belhanda...

    Galatasaray'a büyük piyango! Belhanda...

    Sahte parfüm ve saat operasyonu

    Sahte parfüm ve saat operasyonu

    Dar gelirliye konut müjdesi! 269 TL taksitle

    Dar gelirliye konut müjdesi! 269 TL taksitle

    Hürriyete Reklam Ver
    Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

    Sayfa Başı

    © Copyright 2018
    Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.