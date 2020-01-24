Polis Radyosu 68 yaşında

Bakan Soylu, yaptığı konuşmada “Hepimiz vefa için buradayız. Eğitici, öğretici ve aynı zamanda milletimizin kâh evinde, kâh arabasında dostu olan Polis Radyosu bir emektardır. Bakan olduğumda, ilk ziyaret etmek istediğim yerlerden biriydi Polis Radyosu” dedi.



Geceye katılan Yusuf Güney, Polis Radyosu’nda program yapmaya başlayacağını açıkladı: “Programım yakında başlıyor. Haftada bir gün olacak. Bu program bana da sürpriz oldu.”