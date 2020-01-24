Polis Radyosu 68 yaşında

Polis Radyosu’nun 68’inci yılı önceki akşam Zeytinburnu’ndaki Polis Eğitim ve Kongre Merkezi’nde kutlandı. Davete İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Erhan Gülveren, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ve çok sayıda ünlü isim katıldı.
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Bakan Soylu, yaptığı konuşmada “Hepimiz vefa için buradayız. Eğitici, öğretici ve aynı zamanda milletimizin kâh evinde, kâh arabasında dostu olan Polis Radyosu bir emektardır. Bakan olduğumda, ilk ziyaret etmek istediğim yerlerden biriydi Polis Radyosu” dedi.
Geceye katılan Yusuf Güney, Polis Radyosu’nda program yapmaya başlayacağını açıkladı: “Programım yakında başlıyor. Haftada bir gün olacak. Bu program bana da sürpriz oldu.”
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Cengiz Kurtoğlu ise “Dile kolay 68 yıl. Polis Radyosu çocukluk aşkımızdır. 60’lı yıllarda bu radyoda yayınlanan masalları dinleyerek uyuyordum” dedi.
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Demet Akalın, kutlamaya Okan Kurt’la katıldı. Şarkıcı, davete gelmek için Uludağ tatilini yarıda kestiğini söyledi. Gecede Sinan Akçıl ve Demet Akalın “Polis Yanındadır” şarkısında düet yaptı. Türkücü Yavuz Bingöl de polislerden oluşan 30 kişilik Çevik Sesler Korosu ile türkü söyledi.