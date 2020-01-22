Polis gözetiminde 'özgürlük': Bunu taciz sayacağız

Bu arada Markle'ın bu pozlarda bebeği Archie'i taşıma şekli de eleştiri konusu oldu. Birçok kişi Meghan Markle'ın bebeğini doğru taşıyamadığını ileri sürdü. Sosyal medyada yorum yapan birçok kullanıcı Markle'ın hem iki köpeğini idare edip hem de bebeğini taşımayı beceremediğini belirtti. "Keşte Archie'yi bebek arabasına koysaydı" ya da "En azından korumalar yardım etseydi" yorumları yapıldı.