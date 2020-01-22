Polis gözetiminde 'özgürlük': Bunu taciz sayacağız
Son iki haftadır dünyanın en çok konuşulan çifti olan Prens Harry ve Meghan Markle, daha sakin ve özgür bir hayat için İngiliz kraliyet ailesine veda edip Kanada'ya taşındı ama görünüşe göre yeni hayatları da o kadar gözlerden uzak olmayacak.
BACKGRID USA
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Daha önce basının annesi Prenses Diana'nın hayatı üzerindeki olumsuz etkilerini eleştiren hatta annesinin ölümünden basını sorumlu tutan Prens Harry aynı şeyin eşinin başına gelmesine izin vermeyeceğini söylemişti. Ancak önceki gün yaşanan gelişmeler Prens Harry'nin Kanada'daki hayatının da basının ilgisinden uzak olmayacağını gözler önüne serdi.
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Meghan Markle, 8 aylık oğlu Archie ile birlikte iki köpeğini de alarak yaşadıkları Kanada'nın Vancouver'da yürüyüşe çıktı. Bir ormanda gezintinin keyfini çıkaran Markle'a biri İngiliz diğeri Kanadalı iki polis memuru da eşlik etti.
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Fakat özgür bir hayat isteyen Markle orada da paparazzilerden kurtulamadı. Markle'ın oğlu ve köpekleriyle polis eşliğinde yaptığı yürüyüş yakınlara gizlenen paparazziler tarafından görüntülendi.
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İşte bu pozların basına yansımasından sonra da ortalık karıştı. Çift, bu tür gizli çekimleri önlemek amacıyla bir açıklama yaptı. Markle ve Prens Harry'nin avukatları aracılığıyla yapılan uyarıda bu tür fotoğrafları çekip yayınlayanların tacizle suçlanacağı belirtiliyor.
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Avukatlar, paparazzilerin bu tutumunu yargıya taşımaya da hazır olduklarını ifade ediyor. Avukatların açıklamasında Meghan Markel ve Prens Harry'nin Vancouver'daki evlerinin içinin dahi büyük lensli fotoğraf makineleriyle görüntülenmeye çalışıldığı vurgulandı. Çiftin Vancouver'da kaldıkları evin önünde çok sayıda gazeteci kamp kurmuş durumda.
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Bunlara ek olarak çiftin güvenliği için bir bölümü İngiliz, bir bölümü Kanadalı görevlilerden oluşan bir ekip kurulacak. Bu ekip Markle ve Prens Harry'yi haftada 7 gün 24 saat koruyacak. Bu güvenlik masrafının ise milyonlarca sterlini bulacağı tahmin ediliyor.
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Bu arada Markle'ın bu pozlarda bebeği Archie'i taşıma şekli de eleştiri konusu oldu. Birçok kişi Meghan Markle'ın bebeğini doğru taşıyamadığını ileri sürdü. Sosyal medyada yorum yapan birçok kullanıcı Markle'ın hem iki köpeğini idare edip hem de bebeğini taşımayı beceremediğini belirtti. "Keşte Archie'yi bebek arabasına koysaydı" ya da "En azından korumalar yardım etseydi" yorumları yapıldı.