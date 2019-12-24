Polat Yağcı'nın doğum gününe yıldız yağdı

Polat Yağcı’nın doğum günü partisine Orhan Gencebay, Bülent Ersoy, Cengiz Kurtoğlu, Ümit Besen, Nejat Alp, Hakan Altun, Serkan Kaya, Demet Akalın, Mustafa Sandal, Burcu Kıratlı- Sinan Akçıl, Zara, Kibariye, Funda Arar, Muazzez Ersoy, Kubat, Aleyna Tilki, Yavuz Bingöl, Merve Özbey, Alişan’nın da aralarında bulunduğu çok sayıda ünlü isim katıldı.
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Ünlü sanatçılar gecede sahneye çıkarak Yağcı için şarkılar da söyledi. Üzerinde fotoğraflarının yer aldığı doğum günü pastasını sanatçı dostlarıyla kesen Polat Yağcı, “Bu kadar sanatçının bir araya gelmesi çok değerli. Ne zaman sizleri arasam her zaman yanımdasınız, benimlesiniz. Bundan sonraki senelerde de inşallah hep birlikte oluruz” dedi.
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İsmim yeter
Geceye Okan Kurt’la katılan Demet Akalın’a Ivana Sert’in “Rap sanat değil” sözleri hakkında ne düşündüğü soruldu. Rap’çi Ben Fero’nun “Demet Akalın” şarkısının klibinde oynayan şarkıcı, “Ben Fero’nun çalışmasında yokum ki. İsmim var. Ama benim ismimin geçmesi bile yeter. İsmimin geçtiği şarkı bile yılın hit’i oldu” dedi.
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Tat vermedi
Aleyna Tilki, 2019’un kendisi için nasıl geçtiği sorusuna “Tat vermedi. Çok çalıştığım bir yıl oldu, nerede ne yaptığımı hiç anlamadım” yanıtını verdi.
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Kızları ellerinde
Berkay, geceye küs olduğu Demet Akalın mekandan ayrıldıktan sonra katıldı.
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Kızlarının adını ellerine dövme yaptıran şarkıcı, “Yılbaşı için bir mekanla anlaştım ama sonra o geceyi ailemle geçirmek istediğim için iptal ettim” dedi.
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Mustafa Sandal, “Polat Yağcı’nın şov dünyasına girerken ilk yaptığı iş, bir Mustafa Sandal konseriymiş. Sektöre girdiği andan itibaren hepimizin hayatına pozitif katkıları oldu” dedi.
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Gecede Tuğçe Tayfur da sahneye çıkıp şarkı söyledi.
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Cengiz Kurtoğlu ve Muazzez Ersoy’un seslendirdiği şarkılar büyük alkış aldı.
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Sahneye çıkan Hakan Altun şarkısını seslendirirken Kibariye’ye de mikrofon uzattı.
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Ümit Besen ve Funda Arar yaptıkları düetle geceye renk kattı.
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Yonca Evcimik iddialı kıyafet seçimiyle dikkat çekti.
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Evinde merdivenlerden düşerek ayağını kıran Merve Özbey geceye özel bir botla katıldı. Şarkıcıya nişanlısı Kenan Koçak eşlik etti.
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Nur Yerlitaş ve Bülent Ersoy, sarılarak hasret giderdi.
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Sinan Akçıl geceye boşandığı eşi Burcu Kıratlı ile katıldı.