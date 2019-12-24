Polat Yağcı'nın doğum gününe yıldız yağdı

Ünlü sanatçılar gecede sahneye çıkarak Yağcı için şarkılar da söyledi. Üzerinde fotoğraflarının yer aldığı doğum günü pastasını sanatçı dostlarıyla kesen Polat Yağcı, “Bu kadar sanatçının bir araya gelmesi çok değerli. Ne zaman sizleri arasam her zaman yanımdasınız, benimlesiniz. Bundan sonraki senelerde de inşallah hep birlikte oluruz” dedi.