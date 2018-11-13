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Podyumdan inip akla gelmeyecek bir şey yapmışlar

Defileden sonra ne yaptığını açıkladı. Podyumdaki melekleri çoğu  ona "Ben de aynısını yaptım" diye cevap verdi.

Hürriyet Haber
13.11.2018 - 10:19 | Son Güncelleme:
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Podyumdan inip akla gelmeyecek bir şey yapmışlarNext

Yılın en gösterişli moda olaylarından biri olan Victoria's Secret defilesi bitti, ama yankıları hala devam ediyor. Kendall Jenner'ın Instagram'da yaptığı paylaşım da meleklerden bazılarının bütün o koşturma sırasında en çok neyi özlediklerini ve ne yaptıklarını gözler önüne serdi.
FOTOĞRAFLAR: BACKGRID USA, INSTAGRAM 

Etiketler: kendall jenner , elsa hosk , victoria's secret

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