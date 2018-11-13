Podyumdan inip akla gelmeyecek bir şey yapmışlar

Yılın en gösterişli moda olaylarından biri olan Victoria's Secret defilesi bitti, ama yankıları hala devam ediyor. Kendall Jenner'ın Instagram'da yaptığı paylaşım da meleklerden bazılarının bütün o koşturma sırasında en çok neyi özlediklerini ve ne yaptıklarını gözler önüne serdi. FOTOĞRAFLAR: BACKGRID USA, INSTAGRAM
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