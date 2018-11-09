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Podyum da ağlıyor arkandan Adriana! Bahia'nın yolsul mahallesinden milyon dolarlık servete uzanan yol

"Melek" Adriana'nın emekliliği olay oldu... Tam 19 yıldır ünlü iç giyim firması Victoria's Secret'ın modeli olan ve bunun da yardımıyla hatırı sayılır bir servet edinen Lima, melekliğe gözyaşları içinde veda etti.

FOTOĞRAFLAR: REUTERS, AFP, AP, BACKGRID USA

Hürriyet Haber
09.11.2018 - 11:29 | Son Güncelleme:
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Podyum da ağlıyor arkandan Adriana Bahianın yolsul mahallesinden milyon dolarlık servete uzanan yolNext

O veda anlarında ağlayan sadece Lima değildi kuşkusuz, dünyanın dört bir yanında onu melek kanatlarıyla podyumda görmek isteyen milyonlarca hayranı da gözyaşı döküyordu.

FOTOĞRAFLAR: REUTERS, AFP, AP, BACKGRID USA

Etiketler: Adriana Lima , defile

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