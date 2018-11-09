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Podyum da ağlıyor arkandan Adriana! Bahia'nın yolsul mahallesinden milyon dolarlık servete uzanan yol
"Melek" Adriana'nın emekliliği olay oldu... Tam 19 yıldır ünlü iç giyim firması Victoria's Secret'ın modeli olan ve bunun da yardımıyla hatırı sayılır bir servet edinen Lima, melekliğe gözyaşları içinde veda etti.
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