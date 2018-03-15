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Planını adım adım uyguluyor

Hiç kolay olmadı. Tam sekiz yıl ülkenin en gözde bekarıyla evleneceği günü bekledi. Hatta bir ara terk edildi ama yine bekledi. Öyle ki adı "bekleyen Katie'ye" çıktı. Sonunda muradına erdi ve bir Düşes oldu. Yani sabrının sonunda sevdiğine kavuştu.

Hürriyet Haber
15.03.2018 - 13:45 | Son Güncelleme:
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Planını adım adım uyguluyorNext

Ondan sonra da dişlerinden saçlarına ama özellikle de giyim tarzına kadar her şeyi tamamen değişti. Evlenmeden önce sıradan giysiler giyen Kate Middleton, İngiliz kraliyet ailesine gelin gittikten sonra dünyada milyonlarca takipçisi bulunan bir stil ikonuna dönüştü. Elbette etrafında ona yardımcı olan çok sayıda danışmanı, uymak zorunda olduğu belli giyim kuralları var ama, bütün moda uzmanlarının üzerinde birleştiği bir de ortak nokta var: Kate Middeton'ın taklit ettiği, benzemeye çalıştığı biri var.  Hem de artık hayatta olmayan biri.

İşte Kate Middleton'ın giysilerinin renklerinden kesimlerine adım adım takip ettiği, artık hayatta olmayan o ilham perisi. 

Etiketler: kate middleton , prenses diana , prens wiliam

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