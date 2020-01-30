Plajda bikini alışverişi

Fransız model ve oyuncu Tina Kunakey hem meslektaşı hem de eşi Vincent Casseml ile çıktığı Brezilya tatilini sürdürüyor. Bir çocuk annesi 22 yaşındaki Kunakey, önceki gün de Rio de Janeiro'da bir plajda arkadaşı ile birlikte objektiflere yakalandı.