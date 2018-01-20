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Plaj dansı

Güzel oyuncu arkadaşlarıyla birlikte çıktığı tatilini sürdürüyor.

Hürriyet Haber
20.01.2018 - 12:47 | Son Güncelleme:
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Rol aldığı Vampir Günlükleri adlı yapımla tanınan Nina Dobrev, arkadaşlarıyla birlikte çıktığı Meksika tatilini sürdürüyor. 28 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz gün de kumsalda görüntülendi. Giydiği renk renk bikini ve mayolarla dikkat çeken Dobrev bir ara kumların üzerinde arkadaşıyla dans etti. Dobrev, egzersiz yapmayı da ihmal etmedi.

Fotoğraflar: Backgrid USA 

Etiketler: nina dobrev , vampir günlükleri , meksika

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