Plaj dansı

Rol aldığı Vampir Günlükleri adlı yapımla tanınan Nina Dobrev, arkadaşlarıyla birlikte çıktığı Meksika tatilini sürdürüyor. 28 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz gün de kumsalda görüntülendi. Giydiği renk renk bikini ve mayolarla dikkat çeken Dobrev bir ara kumların üzerinde arkadaşıyla dans etti. Dobrev, egzersiz yapmayı da ihmal etmedi.
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