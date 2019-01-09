PKK'lı teröristlerin korkulu rüyası!

Terörle mücadele operasyonlarında önemli görevler üstlenen ve teröristlerin korkulu rüyası haline gelen Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığına (JÖAK) bağlı JOPER timleri, nefes kesen bir rehine kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi.
Yurt genelinde teröristle mücadele harekatında birçok operasyonda görev alan JÖAK, özellikle 2015 yılında bölücü terör örgütünün şehir yapılanmasına karşı yürütülen meskun mahalde teröristle mücadele harekatında önemli görevler üstlendi. JÖAK, ayrıca 15 Temmuz darbe girişiminin bastırılmasında da etkin rol oynadı.
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