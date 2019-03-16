Piyasada kendine göre bikini bulamayınca

Uzun süredir moda dünyasında hüküm süren "sıfır beden" , "zayıf güzeldir" akımlarına karşı duruşuyla tanınan büyük beden model Ashley Graham, plaj giyimi tasarımcılığına yönelmesinin nedenini açıkladı.
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