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Piyasada kendine göre bikini bulamayınca

Bedensel pozitivizm akımının öncülerinden Ashley Graham, piyasada kendine uygun "seksi" ve "destekleyici" bikini, mayo bulamadığı için tasarımcılığa yöneldiğini söyledi.

BACKGRID USA

Hürriyet Haber
16.03.2019 - 09:38 | Son Güncelleme:
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Piyasada kendine göre bikini bulamayıncaNext

Uzun süredir moda dünyasında hüküm süren "sıfır beden" , "zayıf güzeldir" akımlarına karşı duruşuyla tanınan büyük beden model Ashley Graham, plaj giyimi tasarımcılığına yönelmesinin nedenini açıkladı.

BACKGRID USA

Etiketler: model

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Piyasada kendine göre bikini bulamayınca

Piyasada kendine göre bikini bulamayınca

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