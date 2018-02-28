Pişti gecesi

Cemiyet hayatının gözde bekarlarından Hakan Sabancı, önceki gece Bebek’teydi. Opi Oje’nin Angie Bebek’teki lansman partisine katılan Sabancı, mekana girişte adının aşk dedikodularına karıştığı Irmak Atuk’la karşılaştı. İki isim birbirini görmezlikten geldi.
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.