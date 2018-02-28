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Pişti gecesi

Oje markası Opi’nin Türkiye pazarına girişi, önceki akşam Angie Bebek’te düzenlenen partiyle kutlandı. Hakan Sabancı gecede hem Eliz Sakuçoğlu hem de Irmak Atuk’la karşılaştı.

Behlül AYDIN
28.02.2018 - 16:31 | Son Güncelleme:
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Pişti gecesiNext

Cemiyet hayatının gözde bekarlarından Hakan Sabancı, önceki gece Bebek’teydi. Opi Oje’nin Angie Bebek’teki lansman partisine katılan Sabancı, mekana girişte adının aşk dedikodularına karıştığı Irmak Atuk’la karşılaştı. İki isim birbirini görmezlikten geldi.

Etiketler: Özge Ulusoy , hakan sabancı , Merve Boluğur

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