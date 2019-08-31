Pırlanta taşlı ayakkabılar giyer, evinin temeline altın serptirirdi: Arkadaşının evinde yoksulluk içinde öldü

Bir anda parlayıp Türk sinemasının ilk kadın yıldızı olan sonra da beklenmedik bir yangınla kül olup giden bir şöhret, alkol ve sefalet içinde sona eren bir yaşam öyküsünün kahramanı Cahide Sonku'nun öyküsü bu anlatılan.
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