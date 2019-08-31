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Pırlanta taşlı ayakkabılar giyer, evinin temeline altın serptirirdi: Arkadaşının evinde yoksulluk içinde öldü

Türk sinemasının gerçek anlamdaki ilk 'starıydı', Yeşilçam'ın en trajik şöhret kurbanı olarak tarihe geçti.

Hürriyet Haber
31.08.2019 - 15:55 | Son Güncelleme:
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Pırlanta taşlı ayakkabılar giyer, evinin temeline altın serptirirdi: Arkadaşının evinde yoksulluk içinde öldüNext

Bir anda parlayıp Türk sinemasının ilk kadın yıldızı olan sonra da beklenmedik bir yangınla kül olup giden bir şöhret, alkol ve sefalet içinde sona eren bir yaşam öyküsünün kahramanı Cahide Sonku'nun öyküsü bu anlatılan.

HÜRRİYET ARŞİV, DEPO PHOTOS 

Etiketler: cahide sonku , türk sineması

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