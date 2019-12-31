Magazin Haber Giriş: 31 Aralık 2019 - 14:34 , / 31 Aralık 2019 - 14:50

Pınar Aydın güzel haberi böyle verdi: Bekliyoruz!

Bu mutluluktan gözlerinin içi gülen genç kadını hatırlıyor musunuz? O bir zamanlar izlenme rekorları kıran bir TV yarışmasının öne çıkan katılımcılarından biriydi. O yarışmada sadece yeteneğiyle değil, güzelliği ve rakiplerinden biriyle yaşadığı aşkla da gündemde kaldı. Sonra birkaç dizide kamera karşısına geçti.