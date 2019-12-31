Pınar Aydın güzel haberi böyle verdi: Bekliyoruz!

Bu mutluluktan gözlerinin içi gülen genç kadını hatırlıyor musunuz? O bir zamanlar izlenme rekorları kıran bir TV yarışmasının öne çıkan katılımcılarından biriydi. O yarışmada sadece yeteneğiyle değil, güzelliği ve rakiplerinden biriyle yaşadığı aşkla da gündemde kaldı. Sonra birkaç dizide kamera karşısına geçti.
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Ama bir süre önce sakin bir hayatı seçip, evli, mutlu ve çocuklu bir kadın oldu.
Kim mi bu genç kadın? Hemen hatırlatalım.
Fotoğraflar: Instagram
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Takvimler 2004 yılını gösteriyordu. O dönemde ekranlarda yarışmaların saltanatı sürüyordu. Genç yetenekler keşfetmeyi amaçlayan müzik yarışmalarından biri olan Akademi Türkiye ile adını duyurdu Pınar Aydın.
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Hem güzeldi, hem de yetenekli. Yarışma sürerken rakiplerinden biri olan Özgür Çevik ile birbirlerine aşık oldular. Programın seyirci sayısı onların aşkı sayesinde biraz daha arttı.
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Pınar Aydın, yarışmayı üçüncülükle tamamladı. Sonradan Çevik ile yollarını ayırdılar. Pınar Aydın, Savcının Karısı, Arka Sokaklar, Akasya Durağı, O Hayat Benim gibi dizilerde kamera karşısına geçti.
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2011 yılında da 'Dur Dedim' adlı bir albüm çıkaran Pınar Aydın, sonradan daha sakin bir hayatı seçti. 31 Ağustos 2015'te Giresunspor'un eski kalecilerinden Harun Ovalıoğlu ile evlendi.
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Şimdi mutlu bir evliliği ve Ayaz adında bir erkek bebeği olan Pınar Aydın'dan güzel haber geldi.
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İkinci kez annelik heyecanı yaşayan güzel oyuncu sosyal medya hesabından paylaştığı bu fotoğrafın altına, 'Bekliyoruz' notunu düştü. Aydın'ın ikinci bebeği de erkek olacak. Kısa sürede binlerce beğeni alan fotoğrafa çok sayıda da 'tebrik' yorumları yapıldı.
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EV KİRALIYOR
GİRSESUN'DA YAŞIYOR
Yılın büyük bölümünü ailesiyle Giresun'da geçiren Pınar Aydın, internet üzerinden bungalow evler kiralıyor.