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Pınar Altuğ isyan etti: Üçüncü kişiye ne düşer bilirsiniz!

Oyuncu Pınar Altuğ, sosyal medya üzerinden evliliğiyle ilgili yapılan yorumlara ateş püskürdü.

Hürriyet Haber
11.04.2019 - 10:39 | Son Güncelleme:
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Pınar Altuğ isyan etti: Üçüncü kişiye ne düşer bilirsinizNext

"Sosyal medyayı ciddiye alıyor musunuz gerçekten. Ben almıyorum, ben çok eğleniyorum. Yorumlar bir kulağımdan giriyor, bir kulağımdan çıkıyor. Sosyal medya yorumlarını ciddiye alıyorsanız sizde bir sıkıntı var demektir."

Etiketler: yağmur atacan , su

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