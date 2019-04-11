Pınar Altuğ isyan etti: Üçüncü kişiye ne düşer bilirsiniz!

"Sosyal medyayı ciddiye alıyor musunuz gerçekten. Ben almıyorum, ben çok eğleniyorum. Yorumlar bir kulağımdan giriyor, bir kulağımdan çıkıyor. Sosyal medya yorumlarını ciddiye alıyorsanız sizde bir sıkıntı var demektir."
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